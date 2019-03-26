Хабенскому присудили премию Минобороны РФ за фильм «Собибор»

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил лауреатов ежегодной премии ведомства в области культуры и искусства в Центральном академическом театре Российской армии.

Одну из наград получил актер Константин Хабенский и съемочная группа фильма «Собибор» — в номинации «Произведение аудиовизуальных искусств».

Премия Минобороны в области культуры и искусства учреждена в 2015 году для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан и за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны. В 2019 году премия присуждается в третий раз.

Шойгу поблагодарил лауреатов и пожелал новых творческих успехов и реализации намеченных планов на благо Отечества.

В этом году премию также получил народный артист СССР Василий Лановой в номинации «За вклад в развитие культуры», певица Зара в номинации «За активную культурно-шефскую работу», актриса театра и кино Алина Покровская, писатель, востоковед Александр Куланов, художник-иллюстратор Игорь Олейников и солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», картина вышла в российский прокат 3 мая. Часть средств от продажи билетов предназначена для помощи больным детям. «Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского. Фильм повествует о восстании в лагере смерти на территории оккупированной Польши в 1943 году.

Фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм», но не попал в шорт-лист премии.