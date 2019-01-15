ХК «Сочи» на выезде уступил «Сибири»

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Новосибирске 15 января.

Итог встречи — 5:4 в пользу «Сибири». В первом периоде соперники забросили по три шайбы, у хозяев отличились Дмитрий Саюстов, Шейн Принс и Роман Савченко, у гостей — Дмитрий Архипов, Эрик О`Делл и Юрки Йокипакка.

Во втором периоде стороны обменялсь голами Юкки Пельтолы и Мартина Бакоша. На 52-й минуте «Сибирь» вышла вперед, победную шайбу забросил Максим Игнатович.

Следующий матч «Сочи» проведет на выезде 17 января. Команда встретится с «Авангардом» в Балашихе, сообщает пресс-служба клуба.