ХК «Сочи» продлил контракт с вратарем Шишкиным

О продлении соглашения с голкипером «леопардов» стало известно 2 апреля.

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с 27-летним вратарем Дмитрием Шикшкиным на два сезона — до 30 апреля 2021 года. В составе «леопардов» Дмитрий Шикин провел ровно 100 матчей. Он перешел в команду во время сезона 2014/15.

В прошедшем чемпионате голкипер установил личный рекорд по игровому времени на льду — почти 1 тыс. 912 минут в «регулярке» и 233,5 минуты в плей-офф.

Голкипер участвовал в 32-х матчах первого этапа чемпионата (10 побед, 16 поражений, 5 игр с буллитными сериями), в среднем отражал 92.2% бросков и пропускал 2.42 шайбы за встречу. В Кубке Гагарина Шикин появлялся на льду в пяти играх и одержал в них две победы, что произошло впервые в истории клуба, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».