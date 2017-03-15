style=»width: 100%;»> Ход весенних полевых работ на Кубани проверят специалисты минсельхоза

Ход весенних полевых работ в районах края проверят специалисты минсельхоза Кубани. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований края, которое по поручению вице-губернатора Андрея Коробки провел и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Сергей Орленко.

Сергей Орленко отметил, что все посевы успешно перезимовали и благодаря оптимальным погодным условиям на сегодняшний день находятся в хорошем состоянии. Во всех хозяйствах региона завершили первую подкормку озимых культур. Внесено 80 тысяч тонн д.в. азотных удобрений. После 20 марта аграрии приступят ко второй подкормке. Для ее проведения хозяйства края полностью обеспечены минеральными удобрениями.

Начальник управления растениеводства Андрей Журавель сообщил, что сейчас аграрии Кубани завершают сев ранних яровых культур. Уже посеяно 124,3 тысячи га яровых культур — яровая пшеница, яровой ячмень, овес, горох на зерно, многолетние травы, овощной горошек. В более поздние сроки будут посеяны кукуруза на зерно, подсолнечник, соя и рис. Особое внимание уделено севу кормовых культур, которых планируется посеять на площади 173,9 тысячи га, а так же на работе с многолетними травами посевов прошлых лет. Повсеместно ведутся уходные работы на многолетних травах, а также предпосевная подготовка почвы. В целом, сев яровых культур, за исключением риса, планируется завершить до 1 мая.

Также с сегодняшнего дня специалисты краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будут персонально посещать каждый район, чтобы на местах выявлять существующие проблемы и вовремя их решать, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Кубани.

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