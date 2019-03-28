Художники откроют в троллейбусах Новороссийска выставки современного искусства

В четырех троллейбусах на различных маршрутах в апреле представят передвижные экспозиции «Параллельный рейс».

«Мы верим, что троллейбус — это транспорт будущего, созданный в прошлом. Мы говорим свое «да» доступному троллейбусу в России. Поэтому вход на выставку равен стоимости проезда. Это самоорганизованный проект, созданный исключительно по инициативе художников, он не является коммерческим и осуществляется при поддержке краснодарского культурного центра «Типография»», — говорится на странице проекта в Facebook.

Выставка откроется 31 марта в 13:00 на конечной остановке — площадка возле Дворца творчества — и будет работать в свободном режиме до 30 апреля. На троллейбусах с выставками разместят логотипы. Автор логотипа — краснодарский художник Эльдар Ганеев.

Разместят работы художников Лены Колесниковой, Пасмура Рачуйко, Юлии Шафаростовой, Марии Шембелиди, Натальи Заболотской, Эльдара Ганеева, Виктора Пономаренко, Кати Волобуевой, группировки ЗИП, Стаса Тоски, Паши Безора, Ани Сидоровой, Анны Глушко, Кристины Овчинниковой, Лини Головко, Ларисы Волковой, Романа Сафронова, РаМана Никонова, Катрины Коваленок, Владимира Аксенова, Катерины Вербы, Марины Стешициной.

Новороссийскому троллейбусу в 2019 году исполняется 50 лет. Движение по первому маршруту«Питомник — парк имени Фрунзе» было открыто 1 апреля в 1969 году.

Сейчас в Новороссийске работают четыре троллейбусных маршрута.