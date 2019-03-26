Худрук Сочинского симфонического оркестра напишет музыку к фильму, где снимется Шнуров

Автором музыки к ленте «Этаж» станет Антон Лубченко.

Ожидается, что в записи саундтрека к фильму примет участие Сочинский симфонический оркестр.

На «Ленфильме» 25 марта начались съемки художественной картины под названием «Этаж». В ней снимутся актеры Лия Ахеджакова, Анастасия Лифанова, Александр Баширов, Светлана Немоляева и солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Режиссер ленты — Стас Мареев, сообщается на сайте киностудии.

По сюжету действие разворачивается в питерской коммуналке, где живут соседи со своими привычками и мечтами. У них появляется возможность разъехаться, но они понимают, насколько нужны друг другу, пишет «Коммерсантъ».