И. о. министра ГО и ЧС Кубани подарил заблудившемуся в лесу школьнику пособие по выживанию

25 октября в 16:46

Встреча 12-летнего Алексея Шмакова и Сергея Капустина прошла на территории Туапсинской станции юных туристов.

«Для нас очень важно понять мотив действий заблудившегося в лесу ребенка, чтобы выработать верный алгоритм действий во время спасательных операций», — сказал и. о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Капустин.

Он похвалил мальчика за мужество и стойкость и вручил ему фирменные футболку и кепку, а также пособие по выживанию в различных чрезвычайных ситуациях, пишут «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12-летний Алексей Шмаков 22 октября потерялся в лесу в Горячем Ключе во время соревнований по спортивному ориентированию. Мальчик прошел на маршруте первые четыре точки, однако на пятую уже не вышел. К поисками были привлечены сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтеры, а также беспилотник, оборудованный дневной и тепловизионной камерой.

Алексея Шмакова нашли в 16:40 23 октября. Всего в поисково-спасательных работах было задействовано 474 человека, 65 единиц техники и три вертолета.

Вернуться на ленту

Источник