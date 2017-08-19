И.о. минобрнауки Кубани Ольга Медведева ушла в отставку

О своем решении оставить должность она сообщила 18 августа.

«Утром 18 августа Ольга Медведева собрала аппарат министерства и сообщила о своем решении уйти с занимаемой должности. Основная причина — по семейным обстоятельствам», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в ведомстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», и.о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Ольгу Медведеву назначили 10 апреля.

Ольга Медведева родилась 8 декабря 1967 года. Окончила Пятигорский государственный педагогический институт иностранных языков. С 1990 года работала учителем французского языка в СОШ № 22 города Сочи. В 1991 году перешла на аналогичную должность в сочинскую гимназию № 1, а с 2001 по 2007 год была ее директором.

С декабря 2007 года занимала должность начальника управления по образованию и науке Сочи.

Интервью с Ольгой Медведевой о проблемах, достижениях и перспективах в сфере образования на Кубани читайте здесь.

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