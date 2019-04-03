И. о. начальника полиции Новопокровского района задержали во время получения 300 тыс. рублей взятки

0
5

И. о. начальника полиции Новопокровского района задержали во время получения 300 тыс. рублей взятки

Преступление выявили оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Во время оперативных мероприятий установили, что исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Новопокровскому вымогал 300 тыс. рублей у местного жителя за увод от уголовной ответственности, связанной с возможной незаконной порубкой леса. Мужчина согласился, но сообщил об этом в ФСБ.

После этого он встретился с сотрудником полиции в отделе и передал ему деньги. Затем и. о. начальника районного отдела полиции задержали оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. При задержании один из сотрудников полиции оказал сопротивление, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ Росси по Краснодарскому краю.

Материалы передали в межрайонный следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения.

Сотрудник полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей 25 марта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

И. о. начальника полиции Новопокровского района задержали во время получения 300 тыс. рублей взятки

И. о. начальника полиции Новопокровского района задержали во время получения 300 тыс. рублей взятки

Previous

Next

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА