И. о.  постоянного представителя РФ при ООН назначен Петр Ильичев

Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН назначили Петра Ильичева. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Петр Ильичев занимал должность первого заместителя постпреда Виталия Чуркина, который скончался 20 февраля.

Тело Чуркина 23 февраля доставили в Россию. Церемония прощания состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке за день до 65-летия.

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