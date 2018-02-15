ИААФ не допустила 18 российских легкоатлетов к международным турнирам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не разрешила спортсменам выступать в нейтральном статусе из-за недостаточного срока пребывания в пуле тестирования.

ИААФ отказала Татьяне Стецюк, Егору Николаеву, Ангелине Красновой, Салавату Илькаеву, Георгию Горохову, Марии Павловой, Елене Пановой, Анатолию Ряполову, Феликсу Шестопалову, Екатерине Горшениной, Руслану Перестюку, Ксении Зыбиной, Марии Громышевой, Дмитрию Семенову, Татьяне Швыдкиной, Нине Морозовой, Даниилу Котову, Марии Аглицкой.

Отмечается, что Мария Аглицкая и Егор Николаев имеют выполненные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира.

Те спортсмены, которые получили отказ в одобрении заявки для участия в зимнем чемпионате мира или других отдельных стартах в нейтральном статусе, теоретически могут рассчитывать на пересмотр заявки, когда условие 12-месячного пребывания в пуле тестирования будет выполнено, сообщает «Интерфакс».

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