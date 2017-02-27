style=»width: 100%;»> Япония заинтересовалась в аграрном сотрудничестве с Краснодарским краем

На Российском инвестиционном форуме в Сочи встретились представители министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и администрации префектуры Администрации Ямагути из Японии. Обе стороны отметили, что заинтересованы в сотрудничестве в аграрной сфере.

Так, на Кубани хотят внедрять передовые технологии и современное оборудование. Кроме того, регион рад новым иностранным инвесторам и готов предложить для реализации много перспективных и выгодных проектов. Гости из Японии, в свою очередь, отметили заинтересованность в поставке своей продукции на территорию края.

По итогам встречи стороны обменялись контактами и договорились более детально проработать возможные варианты сотрудничества, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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