Идеи для самодельного телефонного футляра

Корпус телефона, сделанный вручную — это не просто обложка, но и оригинальный гаджет. Чехол может быть сделан из многих материалов. Самыми популярными из них являются: войлок, резиновый шар и силикон. Чехлы делаются очень быстро, и вы можете свободно экспериментировать с их цветами и украшениями.

Корпус телефона — полезный аксессуар, который защищает смартфон и камеру от повреждений. Готовые чехлы можно купить в магазинах сотовых телефонов или на сайте https://smartfon-zashita.ru.

Как сделать силиконовый чехол для телефона?

Вам понадобится гигиенический силикон. Продукт можно купить в любом строительном магазине. Необходимо: 2/3 стакана картофельного крахмала, санитарный силикон с пистолетом, чаши, скользящий штифт ножницы, свободная парча.

Метод реализации:

— Налейте картофельный крахмал в миску

— Добавьте 5 столовых ложек санитарного силикона

— Смешайте ингредиенты до гибкой консистенции

— Массу посыпьте парчой и выкатите в тонкий торт

— Формируйте слой, заверните телефон

— Подождите, пока силикон высохнет

— Используя ножницы, удалите лишний вес, чтобы открыть экран телефона.

На задней стороне обложки вырезают отверстие для камеры и камеры, по бокам отверстия для регулировки звука.

Чтобы облегчить себе задачу, можно просто купить защищенный телефон на https://smartfon-zashita.ru/zaschischennye-telefony/. Так вы будете уверены, что ваше устройство находится в безопасности. Корпус телефона можно сделать из обычного резинового баллона. Этот метод позволяет сделать оригинальную защиту всего за 2 минуты.

Удалите воздушный шар и закройте воздушный поток пальцами. Поместите телефон на завышенный объект и слегка нажмите на него. Постепенно увеличивайте давление, пусть воздух выходит в одно и то же время. Когда в воздушном шаре больше не будет воздуха, резина будет сжимать телефон, создавая на нем резиновый корпус. Это также является простым и быстрыми способом защитить свой телефон. Конечно же, эти советы стоит использовать, когда вам срочно нужен чехол и нет возможности его приобрести.