Идею Долуды о Всероссийском реестровом казачьем войске поддержали всеобщим «Любо!»

В Краснодаре 5 октября начался первый Всероссийский форум казачьих обществ. Участники одобрили инициативу, которую озвучил атаман Кубанского казачьего войска.

Николай Долуда в своем докладе рассказал о деятельности Кубанского казачьего войска. Он выступил с инициативой создания Всероссийского реестрового казачьего войска. Идею поддержали всеобщим казачьим «Любо!».

«Наступило время объединить все реестровые войска в одно всероссийское казачье войско. Мы должны быть единым мощным сильным кулаком», — сказал Долуда.

Идею создания единого реестрового казачьего войска прокомментировал председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов.

«Сейчас обстановка в стране непростая, поэтому казаки объединяются в единое реестровое войско. Это хорошая инициатива для решения наших общих задач. Это не значит, что свою историческую направленность теряет каждое реестровое войско. Они останутся самостоятельными, но получат общий штаб», — пояснил он.

О задачах форума после пленарного заседания рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

«Формат Совета при президенте РФ по делам казачества не позволяет привлекать к его работе представителей войсковых казачьих обществ. Поэтому Кубанское казачье войско выступило с инициативой принять у себя такой форум. Мы обсудим самые насущные проблемы, с которыми сталкивается казачество сейчас. На примере Кубанского войска покажем, как это нужно делать, в каком направлении двигаться. На самом деле сейчас казачье войско влияет практически на все сферы жизни Кубани: политическую, экономическую, социальную, играет неоценимую роль в воспитании молодежи. Мы хотим, чтобы так было и в других регионах, где казачество имеет исторические корни», — цитирует Баринова пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе форума, который пройдет 5-6 октября, запланировано проведение Совета атаманов войсковых казачьих обществ, заседание Совета при президенте РФ по делам казачества, совещание с председателями постоянных окружных комиссий Совета и атаманами войсковых казачьих обществ. Участники посетят выставку «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», а также церемониал «Час Славы Кубани».

Вернуться на ленту

Источник