ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, совершенный в ночь на 1 января.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

В ночь c 31 декабря на 1 января неизвестный открыл огонь по гостям стамбульского ночного клуба Reina. Жертвами стали 39 человек, 69 граждан получили ранения. Среди погибших была гражданка России, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции.

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