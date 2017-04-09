ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в храмах в Египте

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за взрывы у церквей в египетских городах Танта и Александрия.

«Отряды ИГИЛ осуществили атаки на две церкви — в Танте и Александрии», — говорится в сообщениях новостных порталов, отслеживающих деятельность террористической группировки.

По данным полиции, оба взрыва осуществили террористы-смертники, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в египетском городе Танта 9 апреля в церкви произошел взрыв. Погибли не менее 20 человек, более 40 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек.

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