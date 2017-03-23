ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) 23 марта взяла на себя ответственность за теракт у британского парламента в Лондоне.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Группировка ИГ взяла ответственность за атаку рядом с парламентом Великобритании в Лондоне», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 марта в Лондоне в одном из самых популярных у туристов мест города произошел теракт: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом.

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