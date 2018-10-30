Игорь Якимчик провел заседание межотраслевого совета потребителей

На Кубани внесли изменения в инвестиционные программы в сфере энергетики, ЖКХ, тепло- и водоснабжения. Детали обсудили 30 октября на заседании межотраслевого совета потребителей.

На встречу собрались предприниматели, представители власти и ресурсоснабжающих компаний. От того, как сейчас скорректируют планы, напрямую зависит качество жизни всех жителей края, уверен бизнес-омбудсмен Игорь Якимчик. Он подчеркнул: предпринимателям нужно больше инвестировать в отдаленные районы Кубани.

«Та программа, которая краевыми властями принята по развитию всех видов деятельности, всех отраслей, безусловно даст возможность иметь работу у себя дома, в муниципальном образовании. Соответственно, энергообеспечение всех видов должно успевать быть встроенным в эту программу», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Кроме того, Игорь Якимчик отметил, что бизнесменам необходимо смелее рассказывать об инвестициях в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кубани.

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