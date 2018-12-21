Игорю Якимчику продлили полномочия бизнес-омбудсмена Кубани

Он вышел на второй срок и будет занимать эту должность ближайшие пять лет.

Аппарат правозащитников провел активную работу на территории региона. Сейчас во всех 44 муниципалитетах есть приемные, куда любой бизнесмен может обратиться за юридической поддержкой.

Транспортное товарищество Новороссийска 20 лет перевозит жителей города-героя, но с недавних пор у предпринимателей возник спор с мэрией из-за выдачи документов и лицензий, 120 человек могли остаться без работы. Чтобы решить конфликт, затянувшийся на два года, председатель товарищества обратился за помощью к уполномоченному по правам предпринимателей.

«В первый раз мы обратились в аппарат уполномоченного летом прошлого года. Мы надеемся, что администрация города и мэр Игорь Дяченко тоже нас услышат. У нас семьи, это наш единственный доход, мы в этом бизнесе очень длительное время и просто хотим работать», — сказал председатель транспортного товарищества Новороссийска Алексей Шумейкин.

Спор еще не решен, но благодаря правозащитникам водители могут выезжать на маршруты и зарабатывать деньги для своих семей. На Кубани сейчас свое дело имеют больше 350 тыс. жителей, и каждый может получить защиту в случае правовых конфликтов. Приемные аппарата уполномоченного работают по всему краю. За этот год нагрузка на них увеличилась, потому что предпринимателей в регионе стало больше на 8,5 тыс.

«Эти цифры говорят о том, что население увеличилось и появился внутренний спрос, это закономерное явление. Люди переезжают на Кубань из других регионов, потому что здесь благоприятная среда, и возникает конкуренция», — отметил уполномоченный по правам предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик.

Только за последний год бизнес-омбудсмен вместе с помощниками рассмотрел больше 1 тыс. обращений граждан. Большая часть из них связана с земельно-имущественными отношениями — договорами аренды и спорами вокруг сельхозугодий. Одним из ключевых решений в этом году стало продление «надзорных каникул» для предприятий малого бизнеса. Количество проверок будет снижаться и в будущем.

О правах предпринимателей в течение года не раз говорили и на экономических форумах. Крупнейшим из них в 2018 году стал форум «Дело за малым», на нем побывало больше 12 тыс. кубанцев и гостей края.

«Главное — чтобы мы нашли в диалоге тот компромисс, который, с одной стороны, усилит нас — и бизнес, и власть, а с другой стороны, не поставит нас в тяжелые условия», — считает уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

Окончательные итоги работы аппарата уполномоченного по правам предпринимателей подведут в феврале 2019 года. Отчет будет представлен губернатору края и Законодательному собранию.

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