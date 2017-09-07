Игрок «Динамо Краснодар» стал лучшим защитником Мирового тура по пляжному волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) выбрала Вячеслава Красильникова для вручения личной награды.

Ежегодно по окончании всех этапов Мирового тура по пляжному волейболу участники, тренеры, судьи и чиновники FIVB выбирают лучших игроков для вручения личных наград. В результате Красильников был признан лучшим защитником по завершении сезона.

Сезон-2017 по пляжному волейболу начался 7 февраля этапом в Форт-Лодердейле и закончился 27 августа финалом FIVB World Tour в Гамбурге. Вячеслав Красильников в паре с другим динамовцем Никитой Ляминым выиграл этапы Мирового тура в Нидерландах и Иране, а также стал вторым на этапе в Москве, сообщает пресс-служба ВК «Динамо Краснодар».

Вернуться на ленту

Источник