Игрок ФК «Армавир» Соловьев перешел в ФК «Бананц»

Руководство армавирского клуба достигло соглашения с ереванским о переходе полузащитника Михаила Соловьева на правах аренды.

Игрок будет выступать в составе ФК «Бананц» на протяжении спортивного сезона 2018/19, сообщает пресс-служба ФК «Армавир».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце июня два футболиста ФК «Армавир» на правах аренды перешли в «Бананц» — полузащитник Альберт Арзуманян и голкипер Григорий Матевосян.

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