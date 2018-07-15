Игрок ФК «Армавир» Соловьев перешел в ФК «Бананц»

Руководство армавирского клуба достигло соглашения с ереванским о переходе полузащитника Михаила Соловьева на правах аренды.
Игрок будет выступать в составе ФК «Бананц» на протяжении спортивного сезона 2018/19, сообщает пресс-служба ФК «Армавир».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце июня два футболиста ФК «Армавир» на правах аренды перешли в «Бананц» — полузащитник Альберт Арзуманян и голкипер Григорий Матевосян.
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