Игрок ФК «Краснодар» Газинский вошел в состав сборной на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды.

В состав вошли: вратари Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»), защитники Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников ( «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»), нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный ( «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Матч Россия — Швеция состоится 11 октября в Калининграде, с Турцией российские футболисты сыграют 14 октября в Сочи.

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 8 октября в Новогорске, сообщает пресс-служба РФС.

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