Игрок ФК «Краснодар» Газинский вошел в стартовый состав сборной РФ на матч с Уругваем

Другой игрок «быков» Федор Смолов остался на скамейке запасных.
Игра стартует 25 июня в 17:00 в Самаре.
Состав команды опубликовали в аккаунте сборной России в Twitter.
С первых минут на поле выйдет игрок «Краснодара» Юрий Газинский. В состав также вошли Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артем Дзюба.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты сборной России 24 июня провели тренировку на стадионе «Самара Арена» в преддверии матча группового этапа против команды Уругвая. Игра начнется 25 июня в 17:00 в Самаре.
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