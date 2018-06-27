Игрок ФК «Краснодар» Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч с Мексикой

Команда 27 июня на матче третьего тура группового этапа турнира сразится с командой Мексики.

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Виктор Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции .

С первых минут на поле также выйдет экс-капитан «черно-зеленых» Андреас Гранквист.

Встреча группы F между сборными Швеции и Мексики пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени, сообщает ТАСС.

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