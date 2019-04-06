Игрок ФК «Краснодар» Мамаев ради футбола перешел в камеру с худшими условиями

Павел Мамаев играет в футбол, когда их камеру выводят на прогулку.

Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Все большие камеры, не только ту, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому», — отметил Мельников.

По его словам, нападающий в ущемление своих прав перешел в 12-местную камеру из двухместной, чтобы иногда играть в футбол. Такое случается раз в несколько недель

«Видно, что футбол для него много значит», — сказал ответсек общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

В апреле суд продлил футболистам срок заключения до 25 сентября.

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