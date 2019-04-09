Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев попал в топ-3 футболистов по точным ударам

В рейтинг включили 11 футболистов РПЛ, которые в этом сезоне били по воротам точнее других.

Лидером списка стал футболист «Уфы» Дмитрий Сысуев, его точность ударов — 80%. Всего он нанес по воротам соперников 15 ударов, 12 из которых в створ. На втором месте игрок «Урала» Андрей Панюков с точностью 65% (20 ударов, из которых 13 — в створ). Третье место занял полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Его точность также 65% — 17 ударов, в том числе 11 — в створ ворот.

В рейтинг также вошли Александр Ерохин («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Луис Адриано («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Владимир Ильин («Урал»), Павел Могилевец («Рубин»), Эванс Кангва («Арсенал»), сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мамаев сейчас находится в СИЗО.

В октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро. В марте дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд.

Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником ФК «Краснодар» Павлом Мамаевым.