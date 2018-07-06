Игрок ФК «Краснодар» Шишкин: выход шведов в 1/4 финала ЧМ стал наградой для Классона

Одноклубник полузащитника Виктора Классона Роман Шишкин отметил работоспособность шведа.

Сборная Швеции с Классоном и выступавшим в течение пяти лет за «Краснодар» защитником Андреасом Гранквистом пробилась в четвертьфинал турнира, обыграв команду Швейцарии со счетом 1:0.

«Я рад, что наши ребята так далеко забрались. По Классону скажу, что это работяга, который проделывает хороший объем работы. Этот результат является вознаграждением ему за его работоспособность и трудолюбие, за те сумасшедшие передачи, которые он может отдавать. Андреас Гранквист был лидером в «Краснодаре» как на поле, так и в раздевалке, является лидером сборной Швеции. Видно, что вокруг него строится вся команда, они с Классоном молодцы, и я желаю им удачи», — отметил Шишкин.

В 1/4 финала сборная Швеции 7 июля в Самаре сыграет с командой Англии, сообщает ТАСС.

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