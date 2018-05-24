Игрок ФК «Краснодар» Спаич вошел в состав сборной Сербии на ЧМ-2018

Главный тренер сербской команды Младен Крстаич огласил расширенный состав из 27 человек.

В состав сборной Сербии вошел защитник Урош Спаич, недавно подписавший контракт с ФК «Краснодар». В команду вошел еще один футболист, выступающий в российской футбольной Премьер-лиге, — Бранислав Иванович («Зенит»).

Соперниками сербской команды на групповой стадии чемпионата мира по футболу станут сборные Коста-Рики, Швейцарии и Бразилии, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Андерлехт» и «Краснодар» согласовали все детали трансфера Уроша Спаича. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после которого подпишет личный контракт.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник