Игрок ФК «Краснодар» стал самым молодым автором гола российских клубов в еврокубках

Магомед-Шапи Сулейманов 27 июля забил победный мяч в матче с датским «Люнгбю».

Воспитаннику Академии ФК «Краснодар» 17 лет. Сулейманов стал самым молодым автором гола в еврокубках в составе российских и советских команд в истории и побил рекорд Сергея Родионова, который отличился в матче «Женесс» — «Спартак» (0:5) в 1980 году. Тогда спартаковцу было 18 лет.

Самый молодой автор дубля в еврокубках в составе российских и советских команд — Алан Дзагоев, который в 18 лет забил два гола в игре ЦСКА — «Депортиво», передает «Чемпионат.com».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 27 июля на последних секундах вырвал победу у датского «Люнгбю» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лига Европы. Ответный матч пройдет в Дании 3 августа.

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