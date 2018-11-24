Игрок ФК «Краснодар» Виктор Классон пропустит матч с «Арсеналом»

24 ноября в 12:57

Встреча с тульской командой пройдет в Краснодаре 25 ноября.

Полузащитник Виктор Классон пропустит матч из-за травмы, полученной во время игры сборных России и Швеции.

«Хорошо, что все обошлось растяжением. Я переживал, опасался, что травма будет более серьезной, но все оказалось не так плохо. Надеюсь полность восстановиться уже к следующей игре Лиги Европы против «Акхисара»», — сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

Классон также рассказал об участии в играх сборной Швеции, награду «полузащитник года Швеции» и дебюте его одноклубника Ари за национальную команду России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 20 ноября проиграла шведам в матче Лиги наций.

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