Игрок ФК «Краснодар» Виктор Классон высоко оценил уровень ЧМ в России

Полузащитник сборной Швеции провел пять матчей на чемпионате мира.

«Мне, как футболисту, играющему в России, было чуть проще — я немного могу говорить по-русски, и это мне помогало в общении с сотрудниками различных служб, участвовавших в организации и проведении чемпионата мира», — рассказал Классон.

Он отметил, что отношение не только к нему, но и ко всей сборной Швеции было просто идеальным.

«Лучшего трудно было желать. Все организовано было на высочайшем уровне, все переезды-перелеты, тренировки, матчи, различные мероприятия прошли без сучка без задоринки. С бытовыми условиями тоже не было никаких проблем. Россия прекрасно справилась с проведением мундиаля», — цитирует полузащитника пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в 1/4 финала ЧМ. Там она уступила сборной Англии со счетом 2:0.

Шведские футболисты на время ЧМ-2018 в качестве тренировочной базы выбрали стадион «Спартак» в Геленджике.

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