Игрок ФК «Краснодар» Жоаозиньо рассказал, как назвал сына

Это первый ребенок футболиста.

«Я очень просил жену, чтобы дождалась меня и только потом родила. Мы прилетели в Краснодар 23 февраля поздно вечером, примерно в 23:30 я был дома, а уже в 2:00 или 2:30 отвез ее в роддом. Через несколько часов у нас родился сын», — рассказал Жоаозиньо в интервью клубной пресс-службе.

Он сообщил, что ребенка назвали Давид Лукас.

«Когда мы выбирали имя будущему ребенку, супруге понравилось имя Давид. А потом и Лукас тоже. Я подумал — ну, значит, пусть будет Давид Лукас. Красиво звучит!» — поделился футболист.

Он также рассказал, что его супруга родом из Омска, но уже шесть лет живет в Краснодаре.

«Так что можно сказать, что мы с ней оба — краснодарцы», — заключил спортсмен.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жена футболиста Валерия 24 февраля родила мальчика. Жоаозиньо выступает за «Краснодар» с 2011 года. В августе 2016 года бразилец получил гражданство Российской Федерации.

24.02.18👼🏽 @joaobuiu мы стали ещё счастливее 🙏🏻💓

Публикация от @ imleraa Фев 28, 2018 в 7:46 PST

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