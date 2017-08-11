Игрок ФК «Кубань» Пономарев пропустит несколько матчей из-за травмы

Защитник не сможет помочь клубу 13 августа в домашнем матче 8-го тура ФНЛ с «Оренбургом».

Игорь Смирнов получил на 20-й минуте встречи против «Сибири» травму голеностопа.

«Сразу после игры в одной из специализированных клиник Новосибирска был проведен ряд диагностических исследований, показавших надрыв дельтовидной и таранно-малоберцовой связок левого голеностопного сустава. К счастью, данное повреждение не требует оперативного вмешательства, будет проводиться консервативное лечение», — сообщил руководитель медицинской службы.

По его словам, срок восстановления может составить около трех-пяти недель, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч 7-го тура ФК «Сибирь» — «Кубань» закончился победой новосибирского клуба.

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