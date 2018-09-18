Игрок ФК «Кубаночка» забила семь мячей в матче первенства России

Нападающий молодежного состава Виктория Дергоусова установила достижение в матче с «КПРФ-Русичи» 15 сентября.

Первый гол был на 18-й минуте, к 25-й Дергоусова оформила хет-трик. Еще один мяч попал в ворота на 45-й минуте матча.

Во втором тайме Дергоусова отправила еще три мяча, что окончательно решило ситуацию и лишило соперника шансов на победу.

Восьмой гол в этом матче забила полузащитник Наталья Солодкая на 81-й минуте встречи. Под финальный свисток вратарь Елена Становова поставила точку, забив на 90-й минуте девятый мяч с 11-метровой отметки. Результат встречи — 9:0.

«Я ставила перед собой задачу забить сопернику, по крайней мере, три мяча, но не ожидала, что забью семь. После первого мяча поймала кураж, забив два следующих, была очень рада, но вот следующие четыре я не помню — эмоции переполняли. Конечно, это азарт — я забивала в каждом матче и не хочу останавливаться в борьбе за бомбардирство», — рассказала нападающий ФК «Кубаночка» Виктория Дергоусова.

В текущем сезоне краснодарская команда одержала две победы, отыграв три матча из десяти, и занимает третье место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ФК «Кубаночка».

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