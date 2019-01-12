Игрок ХК «Сочи» стал лучшим вратарем молодежного чемпионата мира

Петр Кочетков помог молодежной сборной России завоевать бронзовую медаль турнира по хоккею, который завершился 6 января в Канаде.

Российская команда боролась за третье место со Швейцарией. Игра завершилась со счетом 5:2. За чемпионство сражались команды Финляндии и США. Чемпионом мира стала сборная Финляндии.

Директорат турнира по завершении финального матча назвал состав символической сборной МЧМ-2019, в которую вошли самые результативные игроки национальных команд.

Лучшим вратарем стал игрок «Сочи» Петр Кочетков. Голкипер принял участие в пяти матчах. Кочетков отразил 142 из 149 бросков (95,3%), в среднем пропуская 1,45 шайбы за игру, отыграл 290 минут — это почти 70% от общего игрового времени вратарей сборной России, сообщает пресс-служба клуба.