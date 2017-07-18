Игрок «Краснодара» Иван прописал в контракте возможность праздновать голы кульбитами

В краснодарский клуб 20-летний нападающий перешел из румынской «Университати».

О деталях контракта с «Краснодаром» Андрей Иван рассказал в интервью Sport.ro.

«В соглашении прописан пункт, по которому мне разрешается делать кульбиты (переворот через голову с опорой на руки, — прим. ред.) после каждого гола. Я смогу радоваться голам так, как мне захочется. Очень рад этому трансферу, так как хотел уехать за рубеж. Со мной в Россию отправится и семья», — поделился форвард.

По данным СМИ, сумма сделки клубов составила 3 млн евро. Еще 1 млн «Краснодар» выплатит «Университате» в качестве бонусов в случае достижения Иваном определенных успехов. Помимо этого, румынский клуб получит 25% от трансфера в случае продажи «Краснодаром» футболиста в будущем.

По разным данным, зарплата Андрея Ивана составит от 400 тыс. до 550 тыс. евро в год, сообщает «Чемпионат.com».

Видео кульбитов в исполнении нового игрока «Краснодара» можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Иван в ближайшее время прибудет в Краснодар и после прохождения медицинского обследования подпишет с горожанами личный контракт сроком на пять лет.

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