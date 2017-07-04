Игрок «Легии» Оджиджа-Офоэ не захотел переходить в ФК «Краснодар»

Трансфер полузащитника сорвался в день подписания контракта.

Футболист прибыл в расположение «Краснодара» на сборе в Австрии, прошел медосмотр и был готов подписать контракт, но сделка не состоялась, и Вадис Оджиджа-Офоэ улетел.

«Вадис не почувствовал себя достаточно уютно, чтобы подписать этот контракт. И когда тебе неуютно, ты принимаешь вынужденное решение, такова жизнь футболиста. Когда ты летишь в страну далеко от дома, ты должен понимать, что все должно быть в порядке», — сказал советник футболиста Питер Смитс.

Отмечается, что сумма трансфера должна была составить 3,5 млн евро, а зарплата игрока — 2 млн евро в год, сообщает Sports.ru со ссылкой на Przeglad Sportowy.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», действующий контракт Вадиса Оджиджа-Офоэ с «Легией» истекает летом 2018 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча за клуб, забил пять голов и сделал 14 голевых передач.

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