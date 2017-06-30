Игрок молодежной сборной Сербии Ристич перешел в ФК «Краснодар»

Клуб согласовал с ФК «Црвена Звезда» трансфер 22-летнего полузащитника.

Михайло Ристич начал заниматься футболом в сербской команде «Рудар». В 2013 году он присоединился к молодежному составу «Црвены Звезды», а в 2014 году подписал первый профессиональный контракт и дебютировал в главной команде клуба из Белграда.

С тех пор Ристич провел в рядах «Црвены Звезды» 90 официальных матчей, забив в них восемь мячей, сделав восемь результативных передач и став чемпионом Сербии в сезоне-2015/2016. В активе футболиста также один матч за команду своей страны.

В настоящее время все детали перехода Ристича из «Црвены Звезды» в «Краснодар» согласованы, полузащитник подписал с клубом долгосрочный личный контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ, трансфер игрока обойдется краснодарской команде в 2 млн евро.

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