Игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Хвостов пропустит полгода из-за травмы

Разыгрывающий Дмитрий Хвостов в матче с «Химками» получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.

Баскетболисту Дмитрию Хвостову понадобится операция на колене. Срок восстановления — шесть месяцев. Таким образом, игрок ПБК «Локомотив-Кубань» пропустит весь сезон. Скорее всего, он не успеет восстановиться и к чемпионату мира, который состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября, пишут «Известия».

«Последняя информация по травме Дмитрия Хвостова: подозрение на повреждение передней крестообразной связки и латерального мениска левого коленного сустава. По итогам обследования и операции в Италии появится более точная информация о диагнозе и сроках восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы «Локо».

Дмитрий Хвостов — основной разыгрывающий ПБК «Локомотив-Кубань» и сборной России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» 1 апреля уступил «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ. На первых минутах Дмитрий Хвостов при проходе под кольцо повредил ногу. Его заменил Джером Рэндл.

Фоторепортаж с матча смотрите здесь.