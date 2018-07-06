Игрок сборной Бразилии Виллиан: даже в такой классной защите, как у бельгийцев, можно найти бреши

Бразилия и Бельгия уже побывали на сочинском стадионе «Фишт». Бельгийцы провели здесь первую игру группового этапа против Панамы. Результат этого матча — 3:0 в пользу «красных дьяволов».

Что касается Бразилии, то в Сочи она жила на протяжении почти четырех недель. Здесь она тренировалась, отсюда отправлялась на матчи группового этапа, на встречу 1/8 финала, отсюда же улетела на четвертьфинальную игру.

После двух пройденных этапов эту сборную называют главным фаворитом чемпионата мира, но дорога к титулу сложна. Бельгия в 1/4-й.

«На чемпионате мира очень мало проходных матчей, против всех соперников нам было непросто. Но мы впервые сыграем со сборной топ-уровня, и это вызов для нас. Я считаю, что даже в такой классной защите, как у бельгийцев, можно найти бреши и максимально пользоваться ими, чтобы победить», — отметил игрок сборной Бразилии Виллиан.

Далее, если получится выиграть, в полуфинале предстоит встреча с победителем пары Франция — Уругвай.

Сочи с бразильцами попрощался. В случае успеха в четвертьфинале они будут базироваться уже в другом месте, в Москве. В памяти латиноамериканцев останутся теплые воспоминания о южном городе. На память о себе футболисты оставили подарок — майку с автографами всех игроков сборной. Теперь она будет храниться в музее.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник