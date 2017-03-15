Игрока ФК «Кубань» Гогниева дисквалифицировали за оскорбление судей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 15 марта дисквалифицировал на два матча нападающего ФК «Кубань» Спартака Гогниева.

Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

«У нас присутствовал на заседании игрок «Кубани» Спартак Гогниев. Была запись в рапорте делегата матча о том, что Гогниев оскорбил судейскую бригаду нецензурными словами. Мы приняли решение дисквалифицировать футболиста на два матча ФНЛ», — цитирует Григорьянца «Чемпионат.com».

По итогам 26 туров ФК «Кубань» занимает 12-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футбольный клуб «Кубань» 12 марта в гостях сыграл вничью с новосибирской «Сибирью».

Источник