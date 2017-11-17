Игроки ФК «Кубань» отменили бойкот

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка 17 ноября поручил выплатить футболистам по две-три зарплаты до 24 ноября.

В итоге футболисты отметили свой бойкот. Игроки провели тренировку в обычном режиме и готовы выйти на поле в матче против ФК «Тюмень» 18 ноября. Встреча команд пройдет в Краснодаре, начало – в 19:00, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что 15 футболистов основного состава «Кубани» решили бойкотировать матч 24-го тура первенства ФНЛ с «Тюменью» в случае непогашения долгов. Гендиректор ФК «Кубань» назвал шантажом заявление игроков о бойкоте матча.

В турнирной таблице ФНЛ «Кубань» занимает 14-е место.

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