Игроки ГК «Кубань» в составе сборной России сыграют против Португалии

Матч отборочного этапа чемпионата Европы пройдет 31 мая в португальском городе Синиш, начало встречи в 19:00.

Команда Евгения Трефилова готовилась к поединку в Новогорске с 21 мая. На этот сбор главный тренер национальной команды привлек 18 гандболисток, в числе которых четыре игрока краснодарской «Кубани». Это две полусредние — Екатерина Баркалова и Валентина Вернигорова, линейная Екатерина Матлашова и разыгрывающая Ярослава Фролова.

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