Игроки ХК «Сочи» Арсений Ахметов и Алексей Жилин продлили контракты

Новые двусторонние контракты с хоккеистами рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

Вратарь Арсений Ахметов в течение сезона успел сыграть в МХЛ за «Капитан», в ВХЛ за «Рязань» и в КХЛ за «Сочи». Большую часть сезона он провел именно в молодежке, приняв участие в 37 матчах и оформив в них четыре шатаута.

В свитере «леопардов» вратарь принял участие в одной из встреч на открытом хоккейном турнире Sochi Hockey Open и на три минуты заменил Дмитрия Шикина в домашнем матче с «Нефтехимиком», отразив за это время три броска по своим воротам.

Алексей Жилин в 54 играх «регулярки» МХЛ он забросил 13 шайб и сделал 13 голевых передач при среднем игровом времени 17 минут 52 секунды. В январе форвард дебютировал в КХЛ, но в восьми матчах не набрал результативные баллы, проводя на льду по 2 минуты 47 секунд, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».