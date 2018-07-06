Игроки краснодарского ГК СКИФ вышли из отпуска

Команда 6 июля впервые собралась вместе в новом сезоне.

Перед началом занятий генеральный директор клуба Олег Ходьков представил игрокам нового главного тренера Олега Кулешова и второго тренера Евгения Кашкарова.

На первой тренировке присутствовали оба новых игрока команды — Денис Афонин и Герман Манкуол. Гандболисты вернулись в команду несколько лет спустя после ухода.

Отсутствовало несколько игроков, которые тренируются вместе с молодежной сборной России.

До 18 июля СКИФ будет готовиться к началу сезона в Краснодаре, а затем отправится на сбор в Кисловодск, сообщает пресс-служба клуба.

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