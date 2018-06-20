Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» подготовятся к матчам против Бельгии и Франции

20 июня в 16:55

Всего тренерский штаб сборной России вызвал 16 игроков для подготовки к решающим матчам квалификации Кубка мира-2019 против Бельгии и Франции.

Среди них — пять представителей «красно-зеленых»: Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Владимир Ивлев и Станислав Ильницкий.

Сбор национальной команды в Новогорске продлится до 24 июня. После россияне отправятся в Антверпен, где 29 июня сыграют против бельгийцев.

В Краснодар сборная прилетит 30 июня, а 2 июля в «Баскет-холле» проведет заключительный матч первого квалификационного раунда против команды Франции.

Играми с Бельгией и Францией россияне завершат первый этап отбора. После четырех туров российская команда с двумя победами и двумя поражениями делит второе-третье места в европейской группе E с Боснией и Герцеговиной, но опережает соперника по результатам личных встреч. Безоговорочные лидеры группы — французы, у них четыре победы. Сборная Бельгии проиграла все четыре встречи.

В следующий этап из каждой четверки выходят по три лучших команды. При этом результаты всех шести игр они переносят во второй этап, где проведут еще по шесть матчей. Соперниками команд группы E станут трое лучших из квартета Чехия — Финляндия — Исландия — Болгария. Эти игры, как и на первом этапе, будут разделены на три окна по два матча в каждом.

Первые встречи пройдут 13 сентября, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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