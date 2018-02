Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» приняли участие в матче звезд Единой лиги ВТБ.

Встреча между командами «Звезд России» и «Звезд мира» состоялся 17 февраля в Санкт-Петербурге.

В игре приняли участие четыре игрока ПБК «Локомотив-Кубань»: защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, форвард Марди Коллинз и центровой Фрэнк Элегар.

«Звезды России» с Дмитрием Хвостовым и Дмитрием Кулагиным в составе переиграли команду «Звезд мира» со счетом 125:124.

Самым результативным игроком «Локо» в матче стал Фрэнк Элегар. Центровой набрал 10 очков, 6 подборов и 5 ассистов. Фрэнк также оказался самым эффектным данкером вечера.

Аееее! Фрэнк победил в конкурсе данков! 🔥#локонамвз @Frank_Wriz15 is the best dunker of #AllStarGame! pic.twitter.com/4FfZclba0w

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 17 февраля 2018 г.

Еще один игрок «Локомотива» Райан Брокхофф выиграл конкурс трехочковых бросков, сообщает пресс-служба клуба.

Победитель конкурса трёх ! Райан Брокхофф @lokobasket ! pic.twitter.com/HX5rNp39TP

— Русскийплеймейкер (@GolovinDmitriy) 17 февраля 2018 г.

