Игроки ПБК «Локомотив-Кубань» проведут фотосессию на благотворительном турнире

16 ноября в 11:22

В Краснодаре во Дворце спорта «Олимп» 23 ноября пройдет благотворительный баскетбольный турнир «Игра для жизни».

В нем примут участие жители Краснодара, спортсмены ПБК «Локомотив-Кубань» и известные баскетболисты Кубани. На мероприятии соберут средства для двухлетнего Ильи Похилько, страдающего от тяжелого онкологического заболевания.

В турнире примут участие четыре команды: сборная администрации Краснодара, сборная работников предприятий нефтегазовой отрасли, команда сотрудников учреждения банковской сферы и команда известной IT-компании. Каждую команду усилят ветеранами и легендарными игроками кубанского баскетбола.

Турнир пройдет в формате «Финала четырех» — команды сыграют в двух полуфиналах, матче за третье место и в финальной игре.

Гостями турнира станут игроки основного состава ПБК «Локомотив-Кубань», которые примут участие в благотворительной фото- и автограф-сессии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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