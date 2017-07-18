Игроки РК «Кубань» вернулись из Англии после чемпионата Европы

Сборная России выиграла четвертый этап чемпионата Европы по регби-7.

В составе сборной играли пять игроков РК «Кубань» — Роман Рощин, Эдуард Филатов, Юрий Гостюжев, Владислав Лазаренко и Владимир Остроушко.

В краснодарском аэропорту спортсменов встретили родственники и друзья. В финале последнего этапа россияне обыграли сборную Уэльса. По их рассказам, игра была тяжелая.

«Уже нечего говорить. Все играли на пределе своих возможностей. Показывали то регби, которое могут. Самое главное — добились результата, которого все ждали», — рассказал чемпион Европы по регби-7 Юрий Гостюжев.

«Каждый этап для нас был тяжелым, и конкуренция растет. Уровень соперников возрастает с каждым годом. Ирландия сейчас добавилась, и каждая игра нам давалась очень сложно, но мы зубами вырывали победу, так же, как и в финале», — поделился игрок РК «Кубань» Эдуард Филатов.

Сборная России выигрывает европейское золото второй раз подряд, а в общем это четвертое чемпионство. Все четыре раза к званию лучшей национальную команду приводил игрок «Кубани» — капитан Владимир Остроушко.

«Эмоции, конечно, зашкаливают. Еще полностью не осознали, что сделали, что натворили сами. Но приходит понимание, что мы — чемпионы, и уже второй год подряд. Говорят, завоевать чемпионство легче, чем его удержать. Вот мы удержали и всем доказали, что в России есть регби, и на хорошем уровне», — отметил Владимир Остроушко.

Благодаря этой победе россияне завоевали путевку на Кубок мира по регби-7 в 2018 году. Пройдет он в США, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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