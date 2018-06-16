Игроки сборной Польши по футболу посетили парк «Ривьера» в Сочи

Команда в полном составе 16 июня побывала на футбольном представлении в сочинском дельфинарии.

Вместе со зрителями они посмотрели 45-минутное шоу — трюковые номера на футбольную тему в исполнении морских львов, черноморских дельфинов-афалин и белых китов белух. Гости аплодировали морским артистам.

Футболисты отметили, что черноморские афалины прекрасно пасуют мяч.

«Дельфины прекрасные, играют в футбол не хуже настоящих спортсменов», — сказал медиа-офицер сборной Польши Якуб Квятски.

Один из ведущих артистов шоу дельфин Новик нарисовал картину для футболистов Польши. Те, в свою очередь, подписали холст и обратились к руководству дельфинария с просьбой провести благотворительный аукцион. В завершении мероприятия игроки сборной Польши сделали общее фото у бассейна дельфинария.

В целом футболисты отмечают, что город им очень нравится. Команда Польши находится на курорте уже четыре дня, здесь расположена ее тренировочная база, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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